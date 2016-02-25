В КГГА заявили, что киевляне смогут получать все социальные услуги в одном учреждении

Киевляне смогут получать все социальные услуги в одном учреждении.

Для того, чтобы сделать для киевлян социальные услуги максимально доступными и простыми в получении, в Киеве планируют создать Единое социальное пространство.

О таких намерениях сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время совещания с представителями районных управлений труда и социальной защиты населения, районных управлений Пенсионного фонда Украины и районных центров занятости.

«На сегодняшний день нужно решить вопрос качественного обслуживания социально уязвимого населения. Главной задачей в работе служб, работающих с населением, должна стать максимальная доступность социальной услуги (помощи) и простота в ее получении. Поэтому возникает вопрос относительно компактного расположения всех социальных служб, что даст возможность гражданам комплексно решать все вопросы социальной направленности. Такую функцию на себя возьмут районные социальные центры, которые будут входить в Единое социальное пространство столицы», – рассказал Поворозник.

Он отметил, что в таких центрах киевляне смогут оформить помощь при рождении ребенка, получить социальное сопровождение семьи, найти работу, пройти процедуру назначения пенсии и субсидии, определения потребности в предоставлении социальных услуг и содействие в их получении, получить помощь на похороны и тому подобное.

«Планируется, что пилотным станет Святошинский район, в котором идет подготовка помещения для создания Единого социального центра по адресу: ул. Гната Юры, 14-Б. Сейчас продолжаются работы по реконструкции помещения Центра с пристройкой третьего этажа в здании. Реконструкция в будущем даст возможность расположить в этом здании все районные службы социальной направленности, обеспечит в полном объеме комплексное решение вопросов социально-бытовых, медицинских и юридических услуг жителям района», – добавил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Кроме того, при управлении труда и социальной защиты населения планируется разместить центр социального обслуживания и создать отделение, которое будет предоставлять комплекс социально-медицинских и бытовых услуг лицам без определенного места жительства, беспризорным детям и лицам из проблемных семей.

Следует отметить, что после завершения строительства населению станет удобно получать различные социальные услуги, а также будет улучшен и расширен спектр их предоставления, а именно:

- санитарно-медицинские и гигиенические услуги, первая медицинская помощь, услуги психолога и реабилитолога, группы гигиены (мытье головы, купание, услуги парикмахера, переодевание, смена постельного белья), оказание гуманитарной помощи за счет банка одежды, при необходимости – устройство в лечебное учреждение;

- создания банка одежды и обуви на обеспечение ими лиц, которые в этом нуждаются;

- услуги общественной столовой;

- установление личности (сотрудничество с уполномоченными органами);

- направление лиц без постоянного проживания в центры социальной адаптации;

- закрепление специалистов центров за лицами из проблемных семей;

- трудоустройство или направления на учебу;

- комплекс услуг «дома быта для малообеспеченных слоев населения» (стирка, ремонт одежды и обуви, услуги парикмахера, химчистка, ремонт бытовой техники, юридические консультации и т. п.).