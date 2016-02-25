В центре Киева в доме обрушилось перекрытие. Под завалами остались люди
16:48, 25 февраля 2016Киев
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В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12 в отселенном аварийном доме обрушилось перекрытие. Под завалами остались строители, которых в настоящее время достают з-под завалов.
Об этом в "Твиттере" сообщила пресс-секретарь мэра Киева Виталия Кличко Оксана Зиновьева. По ее словам, "обвалились несколько этажей". "Из-под завалов спасают людей", - сообщила она.
По меньшей мере шесть человек оказались под завалами в центре столицы
Впоследствии она уточнила, что дом отселен и принадлежит частному лицу. Во время проведения ремонтных работ обвалился потолок одного из этажей.
Как сообщают СМИ, под завалами, по предварительным данным, находится трое или четверо людей. Одного строителя уже удалось достать из-под завалов. Сколько их работало на объекте пока не известно.
На место происшествия уже прибыл мэр Киева Виталий Кличко.
На место происшествия уже прибыл мэр Киева Виталий Кличко / @alexmazuka
Одного строителя уже удалось достать из-под завалов / @zin0ksana
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