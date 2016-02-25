В Киеве перекрыли часть улицы Богдана Хмельницкого из-за обвала дома

Такие меры приняты в связи с аварией, которая произошла в доме на улице Богдана Хмельницкого, 12.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.

Напомним, в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12 в отселенном аварийном доме обрушилось перекрытие. Под завалами оказались строители. Сейчас их извлекают из-под завалов.