В Киеве перекрыли часть улицы Богдана Хмельницкого из-за обвала дома
17:11, 25 февраля 2016Киев
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На улице Богдана Хмельницкого, на участке от ул. Пушкинской до ул. Владимирской, временно ограничено движение транспорта.
Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам / @alexmazuka
Такие меры приняты в связи с аварией, которая произошла в доме на улице Богдана Хмельницкого, 12.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
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Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.
Напомним, в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 12 в отселенном аварийном доме обрушилось перекрытие. Под завалами оказались строители. Сейчас их извлекают из-под завалов.
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