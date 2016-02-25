Из-под завалов дома в центре Киева достали двух человек в тяжелом состоянии
17:28, 25 февраля 2016Киев
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Спасатели достали из-под завалов дома на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева двух человек в тяжелом состоянии.
По ее словам, из-под завалов слышны голоса людей / @zin0ksana
Они доставлены в больницу, сообщила журналистам на месте происшествия представитель Управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
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По ее словам, из-под завалов слышны голоса людей. Спасатели продолжают поиски.
Как сказала Водолага, она не знает точно, кто эти пострадавшие, вероятно, это строители, которые работали в доме.
По внешним признакам, часть дома, где произошло чп, нежилая, во многих окнах выбиты стекла, через которые видно, что в комнатах никто не живет.
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