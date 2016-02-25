Обвал дома в центре столицы (фоторепортаж)
17:52, 25 февраля 2016Киев
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В одном из отселенных аварийных домов в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого обвалились несколько этажей.
Сообщается, что инцидент произошел во время работ строителей, под завалами оказались несколько человек.
Спасатели уже достали из-под завалов двух человек в тяжелом состоянии.
По внешним признакам, часть дома, где произошло ЧП, нежилая, во многих окнах выбиты стекла, через которые видно, что в комнатах никто не живет.
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