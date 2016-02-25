Обвал дома в центре столицы (фоторепортаж)

Сообщается, что инцидент произошел во время работ строителей, под завалами оказались несколько человек.

Спасатели уже достали из-под завалов двух человек в тяжелом состоянии.

По внешним признакам, часть дома, где произошло ЧП, нежилая, во многих окнах выбиты стекла, через которые видно, что в комнатах никто не живет.