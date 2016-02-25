Обвал дома в центре Киева: спасатели пытаются достать из-под завалов третьего пострадавшего

Спасатели пытаются достать из-под завалов третьего пострадавшего во время обрушения перекрытий в доме в центре Киева.

Как передает корреспондент УНИАН с места происшествия, под завалами в доме на вул. Бы.Хмельницкого, 12 обнаружили еще одного человека.

Как сообщил председатель Шевченковской РГА Олег Гаряга, состояние этого человека пока неизвестен, поскольку она еще находится под завалами и спасатели пытаются его достать.

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Также он сообщил, что одно лицо с места аварии вышла самостоятельно и сейчас с ней работают правоохранители.

Таким образом, уже известно, что на месте аварии было как минимум четверо людей, однако пострадавший, которого опрашивают правоохранители, говорит, что всего под завал попали пять человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня, в центре Киева в доме на вул. Хмельницкого, обрушилось перекрытие. Из-под завалов спасают людей

Авария произошла во время строительных работ в отселенном аварийном доме №12, который находится «в частных руках».