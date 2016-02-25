Спасатели достали из-под завалов четырех человек. Операция в центре Киева продолжается
По уточненным данным, под обрушение дома по ул. Б.Хмельницкого, 12-а попали шесть человек. Четверо из них уже спасены и находятся в состоянии средней тяжести.
Как передает корреспондент УНИАН с места происшествия, об этом сообщил заместитель директора департамента реагирования ГСЧС Владимир Демчук.
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Он сообщил, что обрушение перекрытий в доме произошло около 16 часов во время выполнения внутренних ремонтных работ.
В результате аварии под завалами оказались, по предварительной информации, 6 человек, четверых уже спасли.
Также он сообщил, что к спасательным работам привлечены 150 человек и 20 единиц техники. Также задействованы поисковые собаки.
Кроме того, периодически на месте разбора завалов объявляют режим тишины.
Некоторые СМИ сообщают об одном погибшем.
Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Киева в доме на ул. Хмельницкого обрушилось перекрытие. Обрушение произошло во время ремонтных работ в отселенном аварийном доме №12, который находится в частной собственности.