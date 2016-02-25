Спасатели достали из-под завалов четырех человек. Операция в центре Киева продолжается

Как передает корреспондент УНИАН с места происшествия, об этом сообщил заместитель директора департамента реагирования ГСЧС Владимир Демчук.

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Он сообщил, что обрушение перекрытий в доме произошло около 16 часов во время выполнения внутренних ремонтных работ.

В результате аварии под завалами оказались, по предварительной информации, 6 человек, четверых уже спасли.

Также он сообщил, что к спасательным работам привлечены 150 человек и 20 единиц техники. Также задействованы поисковые собаки.

Кроме того, периодически на месте разбора завалов объявляют режим тишины.

Некоторые СМИ сообщают об одном погибшем.

Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Киева в доме на ул. Хмельницкого обрушилось перекрытие. Обрушение произошло во время ремонтных работ в отселенном аварийном доме №12, который находится в частной собственности.