Работы в аварийном доме проводились без каких-либо разрешительных документов - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, прибывший к дому, где во время проведения строительных работ упали перекрытия и пострадали люди, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

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«По информации самих строителей, под завалами оказались четверо или пятеро людей. Во время строительных работ в доме рухнули перекрытия с четвертого до первого этажа. Аварийный дом на улице Богдана Хмельницкого находится в частных руках. Сейчас мы выясняем, кто именно проводил в нем работы», - сказал Кличко.

Мэр также сообщил, что двое пострадавших уже извлечены из-под завалов – скорая увезла их в больницу. Сейчас спасатели разбирают завалы, чтобы добраться до остальных пострадавших и оказать им помощь.

«Правоохранительные органы должны оперативно разобраться, кто именно и с какой целью осуществлял строительные работы без разрешительных документов. И виновные в том, что пострадали люди, должны быть привлечены к ответственности», - подчеркнул Кличко.

В сообщении отмечается, что дом, в котором сегодня обрушились внутренние перекрытия, признан аварийным в 2004 и отселен. Он находится в частных руках и передан на баланс ОСМД Богдана Хмельницкого, 12-14.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы, двое людей, которых уже освободили из-под завалов, находятся в шоковом состоянии, у одного из них также перелом бедра.