Из-за обвала дома в центре Киева погиб человек

Об этом сообщила пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева.

По ее словам, еще к двум людям, находящимся под завалами пытаются добраться.

По факту аварии начато уголовное производство.

"Киевская местная прокуратура №10 осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту обрушения дома на ул. Б. Хмельницкого. Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 271 УК Украины (нарушение правил охраны труда, повлекшее тяжелые последствия)", - говорится в сообщении.

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Досудебное следствие проводит Шевченковское управление полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве. Его ход прокуратурой города взят на контроль.

В настоящее время на месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 16 часов обрушились перекрытия с пятого по первый этаж в отселенном 5-этажном доме на ул. Хмельницкого.

Обрушение произошло во время строительных работ. Из-под завалов спасены три человека, поиски еще троих продолжаются.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительные работы в аварийном доме проходили с нарушением техники безопасности и без каких-либо разрешительных документов.