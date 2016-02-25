Спасателям удалось достать пятого пострадавшего из-под завалов дома в центре Киева

Спасателям удалось достать пятого пострадавшего из-под завалов дома, рухнувшего в центре Киева. Пострадавшего готовятся перенести в карету “скорой”, которая стоит рядом с домом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на месте происшествия журналистам сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

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Она рассказала, что спасателям удалось извлечь из-под завалов пятого пострадавшего и сейчас его заносят в “скорую”.

Также она подтвердила информацию, что под завалами слышен голос еще одного — шестого пострадавшего, которого спасатели пытаются достать.

Таким образом, уже спасено 5 из 6 людей, попавших под завалы.

Кроме того, Водолага подтвердила слова председателя Шевченковской РГА, что погибших пока нет.

Также она связывалась с больницей, там также сказали, что пострадавшие в тяжелом состоянии, но живые.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, около 16.00, в центре Киева в доме на ул. Богдана Хмельницкого, обрушилось перекрытие.

Обвал произошел во время ремонтных работ в отселенном аварийном доме №12, который находится в частной собственности.

По данным ГСЧС, под завалы дома могли попасть шесть человек.

Поисково-спасательная операция продолжается.