Спасателям удалось достать пятого пострадавшего из-под завалов дома в центре Киева
Под завалами слышен голос еще одного — шестого пострадавшего, которого спасатели пытаются достать.
Спасателям удалось достать пятого пострадавшего из-под завалов дома, рухнувшего в центре Киева. Пострадавшего готовятся перенести в карету “скорой”, которая стоит рядом с домом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на месте происшествия журналистам сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.
Читайте такжеИз-за обвала дома в центре Киева погиб человек
Она рассказала, что спасателям удалось извлечь из-под завалов пятого пострадавшего и сейчас его заносят в “скорую”.
Также она подтвердила информацию, что под завалами слышен голос еще одного — шестого пострадавшего, которого спасатели пытаются достать.
Таким образом, уже спасено 5 из 6 людей, попавших под завалы.
Кроме того, Водолага подтвердила слова председателя Шевченковской РГА, что погибших пока нет.
Также она связывалась с больницей, там также сказали, что пострадавшие в тяжелом состоянии, но живые.
Читайте такжеВ Киеве перекрыли часть улицы Богдана Хмельницкого из-за обвала дома
Как сообщал УНИАН, сегодня, около 16.00, в центре Киева в доме на ул. Богдана Хмельницкого, обрушилось перекрытие.
Обвал произошел во время ремонтных работ в отселенном аварийном доме №12, который находится в частной собственности.
По данным ГСЧС, под завалы дома могли попасть шесть человек.
Поисково-спасательная операция продолжается.