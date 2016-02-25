Госархстройинспекция подтвердила незаконность ремонтных работ в обвалившемся в центре Киева доме

«Исполнители строительных работ на указанном объекте полностью пренебрегли действующее градостроительное законодательство, что привело к трагическим последствиям», - говорится в сообщении Госархстройинспекции.

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Как уточнили в ведомстве, Госархстройинспекция по состоянию на 25 февраля 2016 года не выдавала разрешения и не регистрировала других документов разрешительного характера, которые бы предоставляли право на выполнение подготовительных и строительных работ по адресу ул. Б. Хмельницкого, 12-14 в Шевченковском районе г.Киев.

Также, в Госархстройинспекцию не поступало обращений по проверке законности выполнения строительных работ на данном объекте.

Как отметили в ведомстве, рухнувший дом относится к памятникам архитектуры градостроительства и истории местного значения. Категория сложности такого объекта строительства не может быть ниже IV. Следовательно, право на выполнение строительных работ должно получаться путем получения разрешения на основании разработанной и утвержденной по результатам положительного экспертного заключения проектной документации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, около 16.00, в центре Киева в 5-этажном доме на ул. Богдана Хмельницкого, обрушились перекрытия четырех этажей.

Обвал произошел во время ремонтных работ в отселенном аварийном доме №12, который находится в частной собственности.

В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов удалось достать пятерых человек.