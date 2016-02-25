С места обрушения дома в центре Киева вывезли три грузовика строительного мусора

Поисково-спасательная операция на месте обрушения в доме по ул. Богдана Хмельницкого продолжается. С места обрушения дома спасатели вывезли три грузовика строительного мусора.

Как передает корреспондент УНИАН с места происшествия, на разборе завалов по ул. Б.Хмельницкого, 12-а продолжают работать спасатели. Они уже вывезли три грузовика строительного мусора.

Читайте такжеОбвал дома в центре столицы: пострадавших госпитализировали, спасатели продолжают операцию (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, сегодня около 16.00 в центре Киева в доме на ул. Хмельницкого, обрушилось перекрытие.

Обрушение произошло во время ремонтных работ в отселенном аварийном доме №12, который находится в частной собственности.

Из-под завалов были спасены пять человек.

По данным ГСЧС, под завалы дома могли попасть шесть человек.