В Киеве под завалами рухнувшего дома могут быть еще люди – КГГА

Спасатели всю ночь разбирали завалы рухнувшего в Шевченковском районе Киева пятиэтажного дома. Об этом рассказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук, передает "112 Украина".

"По предварительной информации мы знаем, что бригада была 8 человек и один старший. На данный момент нам известна судьба 7 человек. Пока еще один или два человека под вопросом. Будет это выяснено после того как мы закончим разбор завалов", - сказал Ткачук.

Он уточнил, что спасателям до сих пор не удалось вытащить из-под завалов тело погибшего человека.

"При проведении обследования в начале работ действительно было обнаружено тело человека, которое находится между бетонными плитами. Чтобы до него добраться, нам нужно сверху разобрать все завалы, которые находятся на уровне второго этажа", - сказал Ткачук.

Как сообщал УНИАН, вчера около 16.00 в центре Киева в доме на ул. Хмельницкого, обрушилось перекрытие с пятого по первый этажи.

Обрушение произошло во время ремонтных работ в отселенном аварийном доме №12, который находится в частной собственности.

Ранее из-под завалов были спасены пять человек.