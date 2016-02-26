Последнюю палатку на Майдане Незалежности демонтировали
11:39, 26 февраля 2016Киев
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Последнюю палатку на Майдане Независимости в Киеве демонтировали.
Шкиряк: На Майдане чистота, тишина, покой и порядок / hromadske.tv
Об этом в пятницу на странице в Facebook сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.
"Кина не будет, электричество кончилось")). Так званий "новий майдан" здувся). На Майдані чистота, тиша, спокій і порядок. Повний ігнор і клоуни самі розбіглися. Працюємо.Posted by Зорян Шкиряк on Thursday, 25 February 2016
"Так называемый "новый майдан" сдулся. На Майдане чистота, тишина, покой и порядок. Полный игнор и клоуны сами разбежались. Работаем", - написал он.
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