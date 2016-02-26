Прокопив: Из-за срыва сессии Киевсовета киевляне могут остаться без соцпомощи

В частности это 800 тысяч киевлян - женщин из «Дома-убийцы» на Милютенко, 23-А, которые после блокирования трибуны попытались сами расправиться с депутатами.

«Думаю, лучшая оценка политическим действиям «Самопомощи», которые сорвали сегодня сессию – это попытка женщин из «Дома-убийцы» на Милютенко, 23-А побить лидера Фракции Сергея Гусовского.

Их вопрос должен был решаться на сессии. Цена нынешнего блокирования трибуны - срыв помощи еще для 800 тысяч киевлян более чем на миллиард гривен. Если политика не даст провести и следующую сессию, то хочу увидеть, как депутаты «Самопомощи» будут разговаривать с этими тысячами киевлян, которые придут сюда за своими деньгами», - написал он.

Позже Владимир Прокопив опубликовал пост, в котором объяснил, что на повестке дня должны были рассматриваться две социально-важные программы «Турбота» и «Образование Киева».

«В цифрах, это почти 9 миллиардов на этот год. «Турбота» = выплаты семьям погибших участникам АТО, оздоровления детей бойцов, ветеранам, детям-инвалидам, детям-сиротам и малообеспеченным семьям. Также, это компенсация льготного проезда. «Образование Киева» = бесплатное питание учащихся, открытия новых групп и оплата коммунальных услуг в детсадах, оплата труда, капитальный ремонт учреждений образования, развитие инклюзивного образования и т.д. Думаю, комментарии здесь излишни», - сказал он.

Секретарь Киевсовета пообещал делать все, чтобы политике не было места в сессионном зале.

«Мы не парламент. Мы обслуживаем насущные потребности горожан.

И мы должны проголосовать за жизненно важные решения. Трактуйте, комментируйте мои слова как угодно. Есть вещи, где нельзя допускать хаоса, потому что за этими решениями стоят сотни тысяч людей. Думаю, на ближайшем заседании мы проголосуем за «Турботу» и «Образование», - подытожил Прокопив.