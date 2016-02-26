Кличко: Киев не согласует повышение тарифов, которое инициирует Кабмин

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время совещания по коммунальным тарифам с участием генерального директора ПАО "Киевэнерго" Александра Фоменко и заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

"Правительство сегодня говорит о том, что существуют объективные экономические факторы роста тарифов для населения. Мы категорически против повышения тарифов для киевлян. Я уверен, рост цены на жизненно необходимые услуги не может рассматриваться только в ключе экономической обоснованности. Мы прежде всего должны учитывать уровень социального обеспечения граждан и их платежеспособность", - отметил Кличко.

Мэр подчеркнул, что несмотря на уровень пенсий и зарплат сегодня, Кабмином повышения тарифов – недопустимо. "Средняя зарплата, например, медсестры в больнице Киева - 3500 грн. Значительное количество пенсионеров получают минимальную пенсию, которая составляет чуть больше 1000 грн. А счет за жилищно-коммунальные услуги для жителей двухкомнатной квартиры в Киеве составляет в среднем около 2000 грн. Люди шокированы последним повышением тарифов. Киевляне обращаются ко мне с вопросом: как выжить? Перекладывать все финансовое бремя на плечи людей, которые не имеют возможности платить - это не выход. Очередное повышение тарифов приведет лишь к тому, что люди просто не смогут платить счета. Поэтому я, как мэр Киева, выступаю категорически против дальнейшего повышения тарифов, которое инициирует Кабинет министров", - подчеркнул Кличко.

Мэр поручил Петру Пантелееву создать рабочую группу, чтобы найти пути решения проблемы. "Будем искать, как можно сотрудничать и осуществлять меры, чтобы найти выход из этой ситуации. Но перекладывать финансовое бремя на людей ни в коем случае нельзя!" - подчеркнул Кличко.