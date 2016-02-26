Кличко поручил проверить все аварийные дома в столице

Городской глава Киева Виталий Кличко дал поручение своим заместителям - Петру Пантелееву и Александру Спасибко - и председателям райгосадминистраций Киева осуществить проверку всех домов столицы, которые находятся в аварийном состоянии, с целью выявления несанкционированного проведения строительно-ремонтных работ, а также осуществления мер для предотвращения нахождения там людей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского головы.

Кличко также поручил обязательно привлечь к проверке специалистов Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в г. Киеве, которая отвечает за предоставление разрешений на начало строительных работ.

"Я дал задание проверить все аварийные дома и взять под контроль, чтобы никакие несанкционированные работы в таких домах не осуществлялись", - отметил Кличко в комментарии журналистам.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля около 16:00 в 5-этажном доме на ул. Богдана Хмельницкого обрушились перекрытия. Обвал произошел во время строительных работ в отселенном аварийном доме, который находится в частной собственности. Позже стало известно, что на первом этаже аварийного дома обустраивали кофейню.

Во время поисково-спасательных работ из-под завалов удалось достать шесть человек.

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В Государственной архитектурно-строительной инспекции (Госархстройинспекция) сообщили, что ремонтные работы, во время которых в аварийном доме обвалилось несколько этажей, проводились незаконно. В ведомстве уточнили, что Инспекция по состоянию на 25 февраля 2016 года не выдавала разрешение и не регистрировала других документов разрешительного характера, которые бы давали право на выполнение подготовительных и строительных работ по адресу ул. Б. Хмельницкого, 12-14 в Шевченковском районе г.Киева.