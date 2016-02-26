Под завалами дома в центре Киева может находиться второй погибший - ГСЧС

Об этом заявил первый заместитель начальника Главного управления ГосЧС в Киеве Валерий Борис в ходе общения с журналистами, сообщает 112.ua.

"Нет признаков жизни, еще ночью к нему подходили, признаков жизни не было. Сейчас можно констатировать, что есть еще один погибший человек", - сказал он.

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По его словам, под завалами видно руку человека, однако тело невозможно вытащить, поскольку оно находится под рухнувшими инженерными конструкциями.

Спасатели организовали "минуту тишины", однако никто не отзывается.

"Стука нет, ни стона, ничего", - добавил он.

Вместе с тем, официально вторую смерть спасатели не подтверждают.

"Сейчас констатировать, что человек погиб, я не могу, только после того, как получим тело. Пока официально погиб один человек", - сказал Борис.

Напомним, ранее было известно об одном погибшем.