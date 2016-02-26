В КГГА заявили, что трех пострадавших в доме на Хмельницкого уже скоро выпишут

Врачи Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и городской клинической больницы №17 сработали оперативно и на высоком профессиональном уровне.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время визита к строителям, которые пострадали в результате обвала перекрытия в отселенном аварийном здании на улице Богдана Хмельницкого, 12 и сейчас находятся на лечении.

«Благодаря слаженной работе спасателей и врачей скорой помощи пострадавших в оперативном режиме доставили в больницу для определения степени тяжести телесных повреждений. Сейчас в больнице находятся пятеро пострадавших. Одного из них готовят к оперативному вмешательству, трех пациентов вскоре выпишут. Пострадавшие обеспечены медицинскими средствами в полном объеме», – сказал Николай Поворозник.