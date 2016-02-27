Обвал дома в центре Киева: спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"27 февраля в 04:25 из-под завалов перекрытий дома по ул. Богдана Хмельницкого в г. Киеве извлечено тело одного погибшего человека", - отмечается в сообщении.

После этого, в 8:25 спасатели достали тело еще одного человека.

В ведомстве заверили, что поисково-спасательные работы проводятся в непрерывном режиме. По состоянию на 20:00 26 февраля из-под завалов перекрытий дома по вул. Богдана Хмельницкого в г. Киеве спасены 6 человек.

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При этом информации о погибших, а также точных данных относительно количества лиц, которые могут находиться под завалами, пока нет.

Уточнена інформація щодо обвалу перекриттів у відселеному будинку в Шевченківському районі міста Києва (станом на 08 год... Опубликовано Головне управління ДСНС України в м.Києві 26 февраля 2016 г.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в центре Киева в доме по ул. Хмельницкого обрушились перекрытия.

Обвал произошел во время ремонтных работ в отселенном аварийном доме №12, который находится в частной собственности.

По данным ГСЧС, под завалы дома могли попасть шесть человек.