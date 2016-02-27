Спасатели отчитались о завершении поисково-спасательных работ в обрушившемся доме в Киеве

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работы были завершены сегодня в 15.30.

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В пресс-служба напомнили, что спасательными подразделениями ГСЧС из-под завалов было спасено 6 человек. Сегодня из-под завала извлечены тела двух погибших.

В течение трех суток до проведения аварийно-спасательных работ было привлечено более 600 человек и 100 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, в Шевченковском районе Киева, по вул. Б. Хмельницкого, 14, 25 февраля в отселенном пятиэтажном доме во время разбора внутренней стены произошло обрушение перекрытий с пятого по первый этаж.

Дом находится в частной собственности.

В Государственной архитектурно-строительной инспекции сообщили, что ремонтные работы в доме проводились незаконно.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны труда, повлекшее тяжкие последствия).