Спасатели отчитались о завершении поисково-спасательных работ в обрушившемся доме в Киеве
Поисково-спасательные работы в доме на улице Б.Хмельницкого в Киеве, который обрушился 25 февраля, завершены.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работы были завершены сегодня в 15.30.
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В пресс-служба напомнили, что спасательными подразделениями ГСЧС из-под завалов было спасено 6 человек. Сегодня из-под завала извлечены тела двух погибших.
В течение трех суток до проведения аварийно-спасательных работ было привлечено более 600 человек и 100 единиц техники.
Как сообщал УНИАН, в Шевченковском районе Киева, по вул. Б. Хмельницкого, 14, 25 февраля в отселенном пятиэтажном доме во время разбора внутренней стены произошло обрушение перекрытий с пятого по первый этаж.
Дом находится в частной собственности.
В Государственной архитектурно-строительной инспекции сообщили, что ремонтные работы в доме проводились незаконно.
Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны труда, повлекшее тяжкие последствия).