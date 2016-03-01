Сегодня вечером вход в киевское метро могут ограничить из-за матча "Динамо" - "Александрия"

Киевский метрополитен вечером 1 марта может ограничить вход на некоторых станциях в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Александрия" (Александрия), сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

В частности, после матча, с целью надлежащего обеспечения перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров на станциях "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

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"Также будут задействованы дополнительные резервные составы в зависимости от пассажиропотока", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, первый матч 1/4 финала Кубка Украины "Динамо" - "Александрия" начнется 1 марта в 19:00.