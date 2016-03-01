5 тысяч строителей требовали от КГГА защиты от "титушек"

На ней обсудят проблемы, с которыми 5000 строителей пришли во вторник, 1 марта, под стены КГГА - в частности, нападения «титушок» на стройплощадки.

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Переговоры между строителями и мэрией Киева стали результатом многотысячного митинга под стенами КГГА. По словам руководителя строительной компании Александра Яроша, строители и руководство столицы договорились о том, что сядут за стол переговоров уже завтра.

"Сегодня работники озвучили свои требования к власти, правоохранительных органов и Министерства юстиции. В частности, мы внесли предложение, чтобы киевская власть отреагировала на нападения «титушок» и дала возможность строителям работать. Также мы требуем, чтобы правоохранители открывали уголовные дела против «титушок», а Министерство юстиции - ликвидировало регистрацию общественных организаций, чьи «титушки» нарушают закон ", - сказал Александр Ярош.

Напомним, что сегодня, 1 марта, 5000 строителей сегодня вышли на забастовку под стены КГГА, чтобы власть услышала об их проблемах. С прошлой недели они бастуют из-за нападений «титушок» на стройплощадки. Через псевдо-активистов, которые ломают технику, палят заборы и атакуют работников, останавливаются десятки строек в столице. Сегодняшний митинг стал самым массовым за последние 1,5 года.