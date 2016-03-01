Для киевлян создадут единый центр по предоставлению гемодиализа

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции работы нефрологического отделения городской больницы № 3.

Мэр рассказал, что в столице на учете находятся около 2 200 киевлян, которые страдают от почечной недостаточности, лечатся из них сегодня более 480 человек. На каждого киевлянина, который находится на гемодиализе, из бюджета города тратится около 233 тыс. грн на год. Лечение обеспечивают 92 машины для гемодиализа в 5-ти столичных больницах.

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«Мы сейчас находимся в отделении гемодиализа больницы № 3. Условия здесь более-менее комфортные, но сегодня актуальным является создание Киевского городского центра нефрологии и диализа, где все больные с почечной недостаточностью централизованно смогут получить качественное медицинское обслуживание, где будет сконцентрировано современное оборудование. Уже скоро мы сможем говорить, где и когда именно будет открыт такой центр, и мы планируем его создать в этом году», – подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что столичная власть делает все необходимое для установки в медучреждениях машин «открытого» типа, для которых используются универсальные расходные материалы. Так, осенью 2015 года в Киевской больнице № 3 установили 14 машин «открытого типа» и сейчас производитель этого оборудования готов обновить в этой больнице еще 30 машин.

Кроме того, отметил Кличко, результаты мониторинга показали, что в Киеве закупочные цены расходных материалов в разы меньше, чем в регионах Украины.

«Расходные материалы для гемодиализа по стране были закуплены по 1 200 грн, а Киев их закупил по 970 грн. Сейчас много спекуляций на эту тему. Я был удивлен, когда увидел в СМИ информацию об открытии уголовных дел в отношении сотрудников Департамента здравоохранения КГГА якобы за коррупцию в этой сфере. Я обратился в Министерство внутренних дел. И, странным образом, информация с официального сайта исчезла. Если есть факты коррупционных схем – давайте разоблачать их. Мы делаем все открыто и прозрачно. Наша задача – чтобы каждый пациент имел качественное обслуживание и получал необходимые лекарства, которые бы соответствовали европейским стандартам», – подчеркнул Кличко.