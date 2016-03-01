Киквидзе, Котовского и проспект Героев Сталинграда: киевлянам предлагают обсудить переименование улиц

Власти Киева предлагают гражданам присоединиться к обсуждению переименования 11 улиц столицы, которое началось 25 февраля и продлится два месяца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, предложение о новых названиях улиц подготовлено комиссией по вопросам наименований в связи с требованиями Закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики».

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Улице Киквидзе в Печерском районе предлагается присвоить имя украинского художника Михаила Бойчука; улице Николая Скрипника в Соломенском районе – имя переводчика Николая Лукаша.

Улица Котовского в Шевченковском и Подольском районах и переулок Бакинских комиссаров в Днепровском районе могут получить имена деятелей Армии УНР Владимира Сальского и Василия Сухенко.

Комиссией совместно с Украинским институтом национальной памяти предложено переименовать улицу Николая Лебедева в Днепровском районе в честь Исы Мунаева, который возглавлял проукраинский Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева и погиб в бою при обороне Дебальцево.

В Оболонском районе улицы Павла Дыбенко и Павлика Морозова предлагается переименовать в честь известных археологов-исследователей Оболони Ивана и Анны Шовкопляс, а также выдающегося гидролога Академика Оппокова.

Улицу Профинтерна в Голосеевском районе предлагается переименовать в Забайковскую (от названия местности, где она расположена), а проспект Героев Сталинграда в Оболонском районе – в проспект Славутичский.

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Департамент общественных коммуникаций КГГА предлагает киевлянам присоединиться к общественному обсуждению, которое будет проходить в форме электронной консультации на официальном веб-сайте Киевской горгосадминистрации. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте КГГА в рубрике «Е-ГОРОД» – «Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов» http://projects.kievcity.gov.ua и оставить согласиться или не согласиться с проектами, высказать свои предложения и замечания.