Плис: Создание единой базы данных имущества коммунальной собственности - следующий действенный шаг в борьбе с коррупцией

Об этом во время презентации работы Департамента внутреннего финансового контроля и аудита сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

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«Мы демонстрируем открытость и публичность городской власти, прозрачность деятельности, ввели централизованный контроль – каждая бюджетная гривна находится под контролем киевлян. Следующий наш шаг – онлайн режим: после завершения модернизации сайта можно будет получить в сети максимум информации и услуг от власти. Еще один приоритет – это понятные правила и публичный контроль за процессом государственных закупок, открытость информации о тендерах, контроль цен и тому подобное. Обязательно проводим аудит деятельности всех коммунальных предприятий, сокращения их количества, ввели прозрачность отчетности. И наконец идем к созданию единой базы данных имущества, находящегося в коммунальной собственности. Это те реальные пошаговые мероприятия, которые обеспечивают общую политику борьбы с коррупцией в столице», – подчеркнул Геннадий Плис.

По словам и.о. директора Департамента внутреннего финансового контроля и аудита Оксаны Колтик, за прошлый год в Киеве проведено 69 аудитов и обработано 4 808 писем, запросов, обращений, поручений, по которым приняты соответствующие меры реагирования. Выявлено финансовых нарушений на сумму 676 млн. грн. Кроме того, выявлены нарушения норм действующего законодательства, которые не содержат риска потерь, на сумму 1 594 млн. грн. Чаще всего – это завышение допустимого уровня цен.

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«Мы не только выявляем и предупреждаем нарушения, но и работаем над определением уязвимых мест. Например, техническая документация – надо быть экспертом в каждом конкретном вопросе, чтобы находить и перекрывать пути для злоупотреблений. И мы совершенствуем нашу работу в этом направлении, чтобы борьба с коррупцией была еще более эффективной и более действенной», – подытожил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.