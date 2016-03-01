Очередная погоня со стрельбой за пьяным водителем произошла в Киеве

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, утром патруль на ул. Саперно-Слободской заметил черную иномарку, которая стояла под путепроводом в нарушение Правил дорожного движения.

К патрульным из автомобиля вышел мужчина с очень заметными признаками опьянения.

«Осознав, что перед ним полицейские, мужчина вскочил за руль автомобиля и пытался скрыться, множество раз создавая своей манерой езды угрозу жизни другим участникам движения», - отмечается в сообщении.

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Сотрудники полиции неоднократно подавали водителю-нарушителю команды об остановке, однако он не реагировал, зато создавал угрозу жизни патрульным. Уже за Киевом экипаж патрульных заставил машину остановиться после того, как один из полицейских прострелил два левых колеса. Водитель заперся внутри машины, и не выходил, поэтому для его задержания полицейским пришлось разбить боковое стекло.

В отношении задержанного составили админпротоколы по ст. 122-2 (невыполнение требования об остановке), ст. 130 ч. 2 (вождение в состоянии опьянения второй раз за год), ст. 185 (злостное неповиновение), а также вынесли постановление за стоянку с нарушением ПДД и непредъявление документов – ч. 1 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, патрульные подали на правонарушителя заявление в управление полиции в связи с тем, что мужчина оказал им сопротивление.

Напомним, в Киеве в ночь на 7 февраля во время преследования BMW патрульные были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие. В результате чего погиб 17-летний юноша, который в компании трех других ребят в нетрезвом состоянии находился в этом автомобиле.