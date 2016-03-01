В КГГА решили оставить Троещину без остановки "Храм в честь Иконы Божьей Матери "Всецарица" (документ)

Об этом говорится в официальном ответе на соответствующий запрос.

Читайте такжеВ Киеве анонсировали переименование бульвара Лепсе, Ленинградской площади и Московского моста

"Департамент транспортной инфраструктуры обратился с соответствующим письмом в КП "Киевпастранс" относительно возвращения старого названия остановке общественного транспорта "Проспект Маяковского" в обоих направлениях и дано поручение КП "Киевпастранс", в случае целесообразности переименования вышеуказанной остановки, проработать данный вопрос согласно действующему законодательству", - сообщили в КГГА.

Как известно, КП "Киевпастранс" решило переименовать остановку в рамках "декоммунизации".