В КГГА решили оставить Троещину без остановки "Храм в честь Иконы Божьей Матери "Всецарица" (документ)
21:51, 01 марта 2016Киев
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В КГГА сообщили, что остановке вернут старое название - "Проспект Маяковского".
Департамент транспортной инфраструктуры обратился с соответствующим письмом в КП "Киевпасстранс" / kpt.kiev.ua
Об этом говорится в официальном ответе на соответствующий запрос.
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"Департамент транспортной инфраструктуры обратился с соответствующим письмом в КП "Киевпастранс" относительно возвращения старого названия остановке общественного транспорта "Проспект Маяковского" в обоих направлениях и дано поручение КП "Киевпастранс", в случае целесообразности переименования вышеуказанной остановки, проработать данный вопрос согласно действующему законодательству", - сообщили в КГГА.
Ответ департамента КГГА / facebook.com/timlevhappyboy
Как известно, КП "Киевпастранс" решило переименовать остановку в рамках "декоммунизации".
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