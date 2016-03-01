В КГГА решили оставить Троещину без остановки "Храм в честь Иконы Божьей Матери "Всецарица" (документ)

21:51, 01 марта 2016
Киев
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В КГГА сообщили, что остановке вернут старое название -  "Проспект Маяковского".

kpt.kiev.ua

Об этом говорится в официальном ответе на соответствующий запрос.

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"Департамент транспортной инфраструктуры обратился с соответствующим письмом в КП "Киевпастранс" относительно возвращения старого названия остановке общественного транспорта "Проспект Маяковского" в обоих направлениях и дано поручение КП "Киевпастранс", в случае целесообразности переименования вышеуказанной остановки, проработать данный вопрос согласно действующему законодательству", - сообщили в КГГА.

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Как известно, КП "Киевпастранс" решило переименовать остановку в рамках "декоммунизации".

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