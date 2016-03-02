Комиссия при КГГА поддержала переименование проспекта Московского в Степана Бандеры

Об этом сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook.

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"Комиссия по вопросам наименований при Киевском городском голове поддержала предложение УИНП о переименовании проспекта Московского в проспект Степана Бандеры", - написал Вятрович.

Комиссия по вопросам наименований при киевском городском голове поддержала предложение УИНП относительно переименования проспекта Московского на проспект Степана Бандеры. Опубликовано Volodymyr Viatrovych2 марта 2016 г.

Напомним, вчера в КГГА решили оставить Троещину без остановки "Храм в честь Иконы Божией Матери "Всецарица", ей хотели вернуть старое название - "Проспект Маяковского".