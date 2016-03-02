Институт национальной памяти: Памятник большевику Щорсу в столице необходимо снести

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении УИНП по поводу заявления Киевского городского головы Виталия Кличко, который поставил под сомнение необходимость демонтажа памятника Щорсу.

Как подчеркнули в Украинском институте национальной памяти, памятники лицам, участвовавшим в установлении советской власти на территории Украины, должны быть демонтированы, поскольку этого требует Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики».

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Также в Институте национальной памяти отметили, что Николай Щорс не только принимал активное участие в боевых действиях против украинских войск в 1918-1919 гг., но и занимал должность военного коменданта города Киева (февраль 1918 г.) и несет ответственность за военные преступления большевиков против гражданского населения украинской столицы. «И наконец, большевистский комбриг Щорс погиб 30 августа 1919 г. в боях именно с войском, которое боролось за независимость Украины», - отмечается в сообщении.

Позиция Киевского городского головы, как и решение консультативно-совещательных органов КГГА, не может идти вразрез с законодательством Украины, отметили в УИНП.

При этом в Институте обратили внимание, что экспертный совет по рассмотрению и определению художественной ценности объектов с символикой коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, образованный при Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА, уполномочен только давать рекомендации относительно дальнейшей судьбы демонтированных памятников и памятных знаков, но никак не может решать, исыполнять законы Украины на территории столицы или нет.

«Следовательно, вопрос не в том, нужно ли демонтировать памятник Щорсу в Киеве. Нужно – ибо этого требует закон. Вопрос лишь в том, куда именно переместить демонтированный памятник из публичного пространства. И здесь, собственно, слово за совещательными органами КГГА, на авторитет которых ссылается мэр», - констатировали в Украинском институте национальной памяти.

Как сообщалось, Кличко в комментарии одному из СМИ допустил возможность того, что памятник Щорсу сносить не будут.

По словам мэра столицы, памятник большевистскому полководцу имеет большую художественную ценность.

"Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 03.09.2009 № 928), памятник Щорсу на бульваре Шевченко является памятником монументального искусства национального значения. Экспертный совет Департамента градостроительства и архитектуры КГГА рекомендовал оставить памятник на месте установки как выдающееся произведение монументального искусства", - сказал он.

Однако окончательное решение, по словам Кличко, остается за Министерством культуры Украины.