Кличко поручил создать рабочую группу и навести порядок со стройками в столице

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с представителями строительных компаний столицы.

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"Странная ситуация получается, у нас почти каждый день митинги под КГГА. Один день - "против" строительства, другой - "за". Ситуация сложная, вокруг строек у нас сегодня много вопросов. Часто начинаются строительства без обсуждения и без учета мнения и интересов громады. Иногда бывает, вокруг строительства происходят спекуляции, политические игры и интриги. Есть случаи рэкета, связанного со строительством - когда приходят какие-то люди к застройщику и начинают создавать проблемы, а потом предлагают решить их за деньги. И критический вопрос - когда вообще без каких-либо разрешений начинают строить, - подчеркнул Кличко. - Я всегда говорил: мы открыты к диалогу, мы готовы искать правду и находить решения любых конфликтных вопросов. Но наша ключевая задача - делать все открыто, прозрачно и с учетом интересов общества - людей, которые живут в Киеве", - подчеркнул мэр.

Киевский городской голова отметил, что есть четкие правила и строители должны их соблюдать и работать исключительно в рамках законодательства.

"Так, Киев должен строиться, это - признак того, что город развивается. Но при этом не должен портиться внешний вид города и его историческое наследие. Мы должны развивать наш город, но строго соблюдая правила и учитывая интересы общины", - отметил Виталий Кличко.

Мэр также подчеркнул, что сегодня крайне важно восстановить доверие киевлян к строителям. "Сейчас нет доверия к строителям, ведь раньше велись застройки в парках и скверах. Подорвано доверие к власти, ведь прошлая - не отстаивала интересы людей. Испорченная доверие к правоохранителям. И мы должны восстановить доверие людей, а для этого нужно делать все открыто и прозрачно. Чтобы восстановить доверие, застройщику нужно не только собрать все разрешительные документы, но и проинформировать общественность, местных жителей, что они получат дивиденды от этого строительства - развитую инфраструктуру, социальные объекты, сквер или парк", - сказал Виталий Кличко.

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Мэр поручил своему профильному заместителю Александру Спасибку создать рабочую группу для наведения порядка в строительной отрасли столицы. И чтобы в этой рабочей группы обязательно присоединились представители правоохранительных структур - МВД, СБУ, прокуратуры. "И чтобы они максимально эффективно работали. События в строительной отрасли сегодня - это и следствие пробелов в работе правоохранителей", - отметил мэр.

Во встрече также приняли участие представители правоохранительных структур Киева и руководство профильных департаментов КГГА.