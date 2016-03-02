Киевская областная таможня перевыполнила план в три раза больше Одесской

Киевская областная таможня ГФС в феврале обеспечила рекордный объем налоговых перечислений в госбюджет на сумму 3,2 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении таможни.

«План налоговых сборов в феврале был выполнен на 123,4%», − сказано в сообщении.

Таким образом, дополнительно в бюджет были направлены порядка 607 млн гривен.

Напомним, вчера глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили сообщил на своей страниц е в Facebook, что одесской таможне удалось перевыполнить свой план на 183 млн гривен.

«Для обеспечения максимальных поступлений в государственный бюджет Киевской областной таможней принимаются все возможные меры, направленные на борьбу с теневыми схемами в бизнесе, активизацию деятельности субъектов внешнеэкономической деятельности и создание максимально благоприятных условий для ускорения таможенного оформления товаров», − отмечают в областной таможне.

Также рост показателей был обусловлен увеличением среднего уровня таможенной стоимости товаров. Если в декабре прошлого года он составлял 3,12 долларов США за кг, то в январе 2016 таможенная стоимость выросла до 3,73 доллара США, а в феврале составляла уже 4,07 доллара США.

«Уровень налоговой нагрузки составил в декабре 2015 года 21,5 грн за кг импортированных грузов, в январе 2016 − 22,2 грн за кг, в феврале − 25,2 грн», − говорится в сообщении.