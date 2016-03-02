42-й клуб "Sport Life" откроется в ЖК "Времена года"

В Киеве открылся еще один клуб Sport Life. Об этом 2 марта было объявлено на пресс-конференции в ИА «УНИАН».

«Открыто опишу эту историю. Для жителей ЖК «Времена Года» изначально было построено здание, спроектированное под фитнес-центр. Первым оператором стала сеть фитнес-клубов «Планета Фитнес». Не получилось», – сообщает Игорь Коваленко, владелец недвижимости по адресу Кудряшова, 16. Причины такого фиаско спикер не уточнял, но предположил, что возможно виной тому послужило то, что «это была не украинская сеть, а локальный менеджмент не справился с поставленными задачами, все было по остаточному принципу и не на должном уровне».

Но у клуба «Планета Фитнес» были последователи. «Следующим оператором объекта стала сеть фитнес-клубов «СпортЛэнд». Они взяли на себя обязательства. Не получилось снова. - говорит Игорь Коваленко. – После возникновения проблем, мы решили оперировать клубом самостоятельно, так появился фитнес-клуб «Времена Года». Но это оказалось сложней, чем мы предполагали».

Не смотря на это, клиенты фитнес-клуба «Времена года» смогут поддерживать свою физическую форму теперь уже в сети «Sport Life», переоформив свои клубные карты. «Это далеко не первый случай спасения нами коллег по рынку. Sport Life взял в управление такие фитнес-клубы как: «FreeStyle», «Планета Фитнес» на Днепровской Набережной, «Триумф», «Gold Fitness» и другие локальные клубы», - сообщает Юлия Павленко, руководитель пресс-службы группы компаний «Sport Life». – «Мы всегда выполняем взятые на нас обязательства, как перед клиентами так и перед партнерами, что мы доказали не смотря ни на какие кризисы».