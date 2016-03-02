Появление в столице проспекта Бандеры и Шухевича пообещали обсудить с киевлянами

Новые названия проспектов Генерала Ватутина и Московского еще будут вынесены на обсуждение киевлян, которое проводится путем электронного голосования за соответствующие проекты переименования.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте общественных коммуникаций Киевской городской государственной администрации.

Так называемые электронные консультации будут проводиться традиционно на официальном сайте Киевской городской госадминистрации.

Когда именно они начнутся, в КГГА не сообщают.

Продлится общественное обсуждение в течение двух месяцев.

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«Только после завершения обсуждения с учетом поступивших предложений и замечаний будет рассмотрен вопрос о направлении представления в городской совет для принятия соответствующего решения», - отметили в мэрии.

Как сообщал УНИАН, комиссия по вопросам наименований госадминистрации поддержала сегодня предложение Украинского института национальной памяти о переименовании ряда улиц столицы, в том числе Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина, в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича, соответственно, а улицы Кутузова в Печерском районе - в улицу Генерала Алмазова; улицу Ванды Василевской в Шевченковском районе - в улицу Всеволода Змиенко.