Кличко вручил документы на квартиры семьям погибших киевлян-воинов АТО

Об этом сообщили в пресс-службе Кличко.

"Я благодарен многим киевлянам, которые защищают независимость нашей страны на востоке. Большое уважение всем тем, кто с честью отстаивает звание защитника Украины. К сожалению, не все воины возвращаются живыми. И мы должны чтить их подвиг и их память не только словами, а конкретными делами. Поэтому сегодня мы передаем 20 квартир семьям погибших киевлян-воинов АТО", - отметил мэр столицы.

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Также он поблагодарил родителей погибших героев-киевлян, которые воспитали своих сыновей настоящими патриотами и защитниками. "Мы очень благодарны вам за ваших сыновей, за ваших мужчин. Мы все перед вами в долгу. Это наименьшее, что мы можем для вас сделать", - отметил Кличко, вручив сертификаты на квартиры.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины освободил военнослужащих и военнообязанных, состоящих на военной службе, от уплаты процентов по ипотечному кредиту на строительство индивидуального жилья на селе на время особого периода.