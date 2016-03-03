Кличко: КГГА не поддержит инициированное правительством повышение тарифов на тепло

Об этом на сессии Киевсовета заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Как вы знаете, Кабмин обратился в Киевскую городскую администрацию, чтобы мы согласовали повышение коммунальных тарифов – в частности, на тепло для киевлян. За таким согласованием правительство обратилось впервые, ранее оно ему не было нужно. И скажу одно: мы этого повышения не поддержим и не согласуем", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что как мэр Киева категорически против очередного повышения коммунальных тарифов.

"В условиях, когда зарплата, например, медсестры составляет 3,5 тыс. гривень, пенсия у многих пенсионеров – 1 200 гривень, а счета приходят заоблачные, – как людям платить? И как выжить вообще? Они еще до сих пор в шоке от предыдущего повышения. Поэтому я предупреждаю Кабмин, что столичная власть будет на стороне киевлян, если правительство таки решит повышать тарифы без согласования с общиной города", – сказал Виталий Кличко.