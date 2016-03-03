КГГА просят переименовать проспект Московский на Пушистых котиков

На сайте КГГА зарегистрировали новую петицию, согласно которой Московский проспект в столице просят переназвать в честь котиков.

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"Требуем не переименовывать Московский проспект в проспект имени Степана Бандеры в связи с тем, что кроме Степана Бандеры Украина знает и другие фигуры, которые гораздо больше заслуживают внимания. К тому же называть все вокруг в честь данного лица представляется бессмысленным", - считают авторы обращения.

Они предлагают универсальный вариант, который не будет вызывать негатива: проспект Пушистых котиков, считая, что такое название будет способствовать интересу гостей к городу.

Сейчас петиции необходимо собрать еще более 9 тысяч голосов.

Как сообщалось, новые названия проспектов Генерала Ватутина и Московского еще будет вынесен на обсуждение киевлян, проводится путем электронного голосования за соответствующие проекты переименования. В свою очередь комиссия при КГГА переименование в честь Бандеры уже поддержала.

Как сообщал УНИАН, комиссия по вопросам наименований госадминистрации поддержала предложения Украинского института национальной памяти относительно переименования ряда улиц столицы, в том числе Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно, а улицу Кутузова в Печерском районе - в улицу Генерала Алмазова; улицу Ванды Василевской в Шевченковском районе - в улицу Всеволода Змиенко.