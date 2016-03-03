Выборы в райсоветы можно проводить только после внесения изменений в законодательство - Кличко

Выборы в райсоветы возможно проводить только после внесения соответствующих изменений в законодательство.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в комментарии журналистам во время перерыва в заседании Киевсовета.

«Нам не нужно создавать еще 500 дополнительных депутатов, а нужно четко расписать – чем они должны заниматься. Нам нужно устранить пробелы, которые есть в законодательстве. Сейчас 18 округов в Киеве не имеют своих депутатов, а люди отдали за них голоса. Чтобы голоса избирателей были учтены, нам необходимы изменения избирательного законодательства. И если проводить выборы в райсоветы, то безответственная позиция – придумывать правила под каждый город или район, а тогда нужно урегулировать все законодательные моменты и проводить такие выборы во всех крупных городах», – отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что сегодня депутаты Киевсовета провалили оба проекта решения относительно механизма выборов райсоветов.

«Мы обратились в Верховную Раду в ближайшее время рассмотреть этот вопрос и разработать законопроект, внести изменения в соответствующие законы, чтобы подходить системно к выборам райсоветов», – отметил Виталий Кличко.