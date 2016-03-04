Киевсовет утвердил дополнительные льготы семьям Героев Небесной Сотни

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, соответствующее решение принято на сегодняшнем пленарном заседании.

Документ предусматривает:

- оказывать ежегодно материальную помощь членам семей киевлян, которые погибли или умерли вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства, и ежемесячную адресную материальную помощь малолетним и несовершеннолетним детям, пасынкам, падчерицам киевлян, которые погибли или умерли вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства;

- обеспечивать предоставление ежемесячной адресной материальной помощи членам семей киевлян, которые погибли или умерли вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства, для покрытия затрат на оплату ими жилищно-коммунальных услуг;

- предоставлять компенсацию расходов на стационарное лечение членам семей киевлян, которые погибли или умерли вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства;

- предоставлять дополнительные гарантии и льготы в сфере образования киевлянам-членам семей киевлян, которые погибли или умерли вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции достоинства.

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Согласно пояснительной записке, ежемесячную материальную помощь на компенсацию жилищно-коммунальных услуг будут получать 27 семей - общая сумма за год 350,9 тыс. грн, ежегодная материальная помощь предусмотрена также для 27 семей в общей сумме 67,5 тыс. грн.

В целом на финансирование дополнительных льгот и гарантий семьям Героев Небесной Сотни в столичном бюджете предусмотрено 1,1 млн грн. Средства будут выделяться через городскую целевую программу “Забота. Навстречу киевлянам”, сообщили в пресс-службе Киевсовета.