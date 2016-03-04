Столичный горсовет утвердил трехлетнюю целевую программу "Образование Киева"

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 94 из 95 зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

Из общего объема необходимого финансирования 20,1 млрд грн - средства городского бюджета, остальные 6,1 млрд грн - другие источники финансирования.

Программа предусматривает развитие образования в столице в течение 2016-2018 годов по нескольким направлениям.

Так, на открытие новых групп, оплату труда, оплату коммунальных услуг и энергоносителей в детсадах, развитие сети и мощностей дошкольных учебных заведений в целом запланировано выделить 6,4 млрд грн, из которых на круглосуточную охрану помещений ДУЗ путем подключения их к системе "Тревожная кнопка" – 19,4 млн грн.

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Другое направление программы - общее среднее образование. В целевой программе на проведение замены, ремонта и обслуживания фильтровальных систем и питьевых фонтанчиков в общеобразовательных учебных заведениях, оснащение кабинетов естественнонаучных дисциплин для обеспечения качественного выполнения практикумов и лабораторных работ - запланировано выделить 10,1 млрд грн. Из них 536,4 млн грн пойдет на обеспечение бесплатным питанием учащихся 1-4-х классов, учащихся из числа детей-инвалидов. На обеспечение надлежащего функционирования общеобразовательных учебных заведений – 9,5 млн грн. Отметим, что в Киеве работает 510 учреждений среднего образования разного типа и форм собственности, из них 450 - коммунальных.

Также в программу включено направление инклюзивного и специального образования. Всего на обеспечение надлежащего функционирования школ-интернатов предусмотрено 973,4 млн грн. Из них большая часть суммы - 957 млн грн - будет выделена на принятие мер по оптимизации сети школ-интернатов.

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По данным Киевсовета, за последние 5 лет количество специальных классов в столице увеличилось в 3,1 раза, численность учащихся в них возросла в 3,9 раза. В настоящее время в общеобразовательных учебных заведениях Киева учится 1527 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 3 тыс. 256 детей-инвалидов и 491 ребенок из малообеспеченных семей.

Обращается внимание и на направление воспитания и внешкольного образования. Подпрограммой предусмотрено обеспечение участия детей в городских, всеукраинских и международных мероприятиях по научно-техническому творчеству, обеспечение выплаты персональных стипендий Киевсовета в сфере образования для одаренных детей, обеспечение организации досуга во время каникул, проведение новогодних и рождественских праздников, содействие проведению научно-практических семинаров, тренингов, круглых столов, конференций, развитие интеллектуальных видов спорта. На эти цели предусмотрено 755,8 млн грн.

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Как отмечается, в системе образования Киева функционирует 41 внешкольное учебное заведение. Эти заведения посещает 80 тыс. 791 ребенок (что составляет 32% общего количества школьников в городе).

На развитие профессионально-технического образования и модернизацию соответствующих заведений столица выделит 1,6 млрд грн. В городе в целом работает 30 заведений профтехобразования, финансируемых из местного бюджета через субвенции из государственного бюджета. Они предлагают для обучения 228 рабочих профессий.

Для развития высшего образования и науки программой предусмотрено, среди прочего, создание Центра компетенций открытого образования при Киевском университете имени Бориса Гринченко, обеспечение функционирования учреждений последипломного образования III-IV уровней аккредитации, повышение квалификации руководителей образования и учителей и т.д. - на сумму 1,1 млрд грн.

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Программой также предусмотрено внедрение системы грантов Киевского городского головы по четырем направлениям: «Здоровый ребенок», «Чуткое сердце» (Система работы с детьми с особыми потребностями), «Заведение с идеей», «Перспектива образования», на которые будет выделено 1,6 млн грн.

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт учреждений образования программой предусмотрено 3,7 млрд грн; на обновление материально-технической базы учреждений образования – 633,8 млн грн.