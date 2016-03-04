Завтра в Киеве из-за матча "Динамо" - "Днепр" могут изменить работу некоторых станций метро
14:37, 04 марта 2016Киев
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Матч начнется в 17.00.
На некоторых станциях метро могут ограничить вход пассажиров / Фото УНИАН
Завтра в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Днепр» (Днепропетровск) возможны изменения в работе столичного метрополитена.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, после окончания матча с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение на вход для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
Матч начнется в 17.00.
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