В Киеве произошло масштабное ДТП: на Одесской трассе многокилометровая пробка

Неподалеку от Одесского моста в Киеве произошло масштабное ДТП. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.

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По словам очевидцев, груз, вероятно, был ненадежно закреплен, вылетел из кузова и разлетелся по проезжей части недалек от ТРЦ Магеллан. В результате ДТП для проезда остался один ряд из шести и образовалась многокилометровая пробка.

Обошлось без пострадавших.

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