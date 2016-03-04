В Киеве произошло масштабное ДТП: на Одесской трассе многокилометровая пробка
16:16, 04 марта 2016Киев
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Груз из фуры разлетелся по всей проезжей части.
Facebook / Киев Автомобильный
Неподалеку от Одесского моста в Киеве произошло масштабное ДТП. Об этом сообщает портал dtp.kiev.ua.
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По словам очевидцев, груз, вероятно, был ненадежно закреплен, вылетел из кузова и разлетелся по проезжей части недалек от ТРЦ Магеллан. В результате ДТП для проезда остался один ряд из шести и образовалась многокилометровая пробка.
Обошлось без пострадавших.
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