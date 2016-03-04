Кличко советует обязательно проверять законность строительства перед покупкой недвижимости

Об этом заявил городской председатель Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина» в пятницу.

«Как только мы узнаем о начале незаконного строительства – выезжаем на место и останавливаем его. Однако, в столице на строительном рынке работает много «дельцов», которые пытаются возводить жилые дома без всяких разрешений. Поэтому я обращаюсь ко всем киевлянам: прежде чем приобрести недвижимость, обязательно проверьте законность возведения дома на сайте городской администрации, чтобы потом не попасть в руки аферистов», - цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

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По его словам, в случае, когда незаконный дом уже построен, и в нем живут люди, городская власть ищет компромиссное решение, чтобы ввести его в эксплуатацию, и владельцы не потеряли свое жилье.

«В бюджете нет средств, чтобы компенсировать владельцам квартир стоимость жилья в незаконно построенном доме. Это - десятки и даже сотни миллионов гривен. В таких случаях мы ищем компромиссные решения - каким образом такие сооружения ввести в эксплуатацию», - отметил городской голова.

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Кличко также добавил, что рассчитывает на более эффективную работу правоохранителей, ведь городские власти передали им большое количество материалов о незаконных строительства.

В пресс-службе отметили, что проверить законность строительства дома в столице можно на специальном сайте http://monitor.mkk.kga.gov.ua/.