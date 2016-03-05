В Киеве бетономешалка провалилась под асфальт (фото)

17:54, 05 марта 2016
Киев
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В Оболонском районе г. Киева возле жилого дома произошла авария.

Фото: espreso.tv

Об этом сообщает "112 Украина".

Бетономешалка провалилась под асфальт.

Как отмечается, предположительная причина ДТП – пустоты, образовавшиеся под дорожным покрытием. Тяжелая машина продавила дыру и застряла в ней.

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Как сообщал УНИАН, Украина подписала трехсторонний меморандум о реализации международной инициативы по обеспечению прозрачности в строительной отрасли CoST. Согласно этому документу будет раскрыта информация по ремонту дорог.
Фото: espreso.tv

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