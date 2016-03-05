В Киеве бетономешалка провалилась под асфальт (фото)
17:54, 05 марта 2016Киев
3503
В Оболонском районе г. Киева возле жилого дома произошла авария.
Машина продавила дыру своим весом / Фото: espreso.tv
Об этом сообщает "112 Украина".
Бетономешалка провалилась под асфальт.
Как отмечается, предположительная причина ДТП – пустоты, образовавшиеся под дорожным покрытием. Тяжелая машина продавила дыру и застряла в ней.
Читайте такжеУ МЗС підтвердили ДТП у Санкт-Петербурзі за участю автомобіля Генконсульства України
Как сообщал УНИАН, Украина подписала трехсторонний меморандум о реализации международной инициативы по обеспечению прозрачности в строительной отрасли CoST. Согласно этому документу будет раскрыта информация по ремонту дорог.
Фото: espreso.tv
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter