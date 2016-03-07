В Киеве задержали уже девятую с начала года группу автоугонщиков
Деканоидзе заявила, что угонщиков задержали с поличным, а в гаражах оперативники выявили четыре угнанных транспортных средства.
В Киеве задержана девятая с начала года группа угонщиков автомобилей.
Об этом глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе написала в Facebook.
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«После проведения комплекса оперативных мероприятий полицейские задержали четырех граждан Армении, причастных к минимум восьми эпизодам по угону транспортных средств. Установлено, что группа специализировалась на угонах автомобилей отечественного производства. Машины перегоняли в заранее подготовленные гаражи, где перебивали номер кузова с целью дальнейшей реализации», - сообщила Деканоидзе.
Она добавила, что «угонщиков задержали с поличным», а в гаражах оперативники «выявили четыре угнанных транспортных средства».
Следствие продолжается, резюмировала Деканоидзе.