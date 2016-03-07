В Киеве горит ресторан на Лесном массиве

Вплотную к месту горения находится парикмахерская, аптека, отделение "Новой почты".

На Лесном массиве в Киеве загорелся ресторан "Клен". Как передает корреспондент УНИАН с места события, сейчас туда прибыли патрульная полиция и пожарные подразделения. Следует отметить, что вплотную к месту горения находится парикмахерская, аптека, отделение "Новой почты". Читайте такжеВ центре Киева произошел пожар в ресторане (видео) Как сообщал УНИАН, 2 января на Львовщине полностью сгорел ресторан-музей "Княжий двор".

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