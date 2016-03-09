Главам районов поручили оградить аварийные здания, вывезти мусор и провести противоаварийные мероприятия

Виталий Кличко поручил главам районов заставить владельцев всех аварийных домов огородить их, убрать мусор и осуществить противоаварийные мероприятия.

Об этом Виталий Кличко заявил во время инспекции города вместе с главами районов.

Сначала мэр осмотрел здание на улице Ярославской, 20-Б в Подольском районе.

«Мы находимся в центре города, где видим аварийное здание, которое не ограждено и превратилось в свалку. И трагедия, которая произошла на Богдана Хмельницкого, может повториться здесь. Напротив – такое же здание. В большинстве случаев такие дома – не только опасные объекты, они превратились в свалки, приют для бездомных и очаги антисанитарии. Я поручаю главам районов каждый такой дом держать на личном контроле. Заставить владельцев навести порядок, вывезти мусор, огородить здание и осуществить противоаварийные мероприятия. Будем применять все рычаги воздействия к тем, кто будет игнорировать наши требования», – отметил Кличко.

Заместитель мэра Александр Спасибко добавил, что соседний дом на улице Ярославской, 20-А, который тоже в аварийном состоянии, ранее был на балансе КП «Киевжилспецэксплуатация», а недавно его передали в КП «Спецжилфонд» – предприятие, которое занимается отселением. Александр Спасибко отметил, что уже в этом году жителей аварийно опасного дома на Ярославской будут отселять, предложив им другие квартиры, а дом реконструируют. Запланировано уже в 2016 году начать строительные работы.

Мэр также отметил, что после трагедии на Богдана Хмельницкого дал поручение проверить состояние всех домов, которые являются аварийными, и тех, что находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Проверка показала, что сегодня в столице 48 аварийных домов, 110 домов, непригодных для проживания. Большая половина таких домов – в частной собственности.

Мэр обратился к главам районов, отметив, что на следующей неделе они должны предоставить план действий по каждой аварийной здания в их районе, с указанием вида собственности и балансодержателя.

«Вы должны предложить собственникам в короткие сроки исправить ситуацию. Если дома в частных руках и длительное время никаких работ не происходит, давайте ставить вопрос о возможности передачи их в коммунальную собственность. Будем выставлять на аукцион и делать все, чтобы наводить порядок и приводить в надлежащее состояние здания. Чтобы не было в центре Киева заброшенных домов, которые несут угрозу для жителей столицы. Европейская столица не должна так выглядеть!» – подчеркнул Кличко.