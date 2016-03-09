Кличко приказал главам районов обустроить все детские площадки, скверы и парки

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции по благоустройству с участием руководителей районов, сообщает его пресс-служба.

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Посетив заброшенную детскую площадку по улице Оболонской, 13-15, мэр отметил: “Здесь можно увидеть все что угодно - вплоть до бутылок из-под водки. Осенью я уже проводил такую проверку и из-за заброшенных детских площадок уволил первого заместителя главы Днепровского района”, - сказал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что в Киеве начинается двухмесячник благоустройства. И дал поручение всем главам районов сделать особый акцент на уборке и обустройстве детских площадок, скверов и парков.

“Каждый из вас пешком должен пройтись по району, по всем детским площадкам, по всем скверам и паркам. Где не убрано – убирайте и поддерживайте в надлежащем состоянии территорию. Проверьте все уличные тренаржери, покрасьте, отремонтируйте их. В течение недели проверьте где и что надо сделать. Если нужна реконструкция спортивных или детских площадок – подавайте заявки, будем выделять деньги, ведь у нас работает городская программа. Осенью мы установили более 200 новых детских и спортивных площадок. Будем продолжать эту программу и в этом году, - сказал Киевский городской голова. - Все должно быть убрано и починено. Никакие оправдания не принимаются. Это ваша территория и вы ответственны, чтобы здесь был полный порядок”, - подчеркнул Виталий Кличко, обратившись к руководителям районов.

Мэр также побывал с инспекцией в кинотеатре имени Ю. Гагарина, который не работает, и отметил, что прилегающая к кинотеатру территория превратилась в свалку. Виталий Кличко дал поручение руководителю Шевченковского района Олегу Гаряге втечение суток убрать территорию. А также отметил, что городская власть реализует концепцию КП “Киевкинофильм”, которая направлена на комплексную модернизацию кинотеатров коммунальной собственности, создания современных кино - и развлекательных комплексов, центров досуга. Поэтому в рамках этой концепции кинотеатр Гагарина тоже будет реконструирован.