Застройщики задолжали столичному бюджету почти 2 миллиарда - КГГА

Сумма долга за паевые взносы, которые платят Киеву строительные компании, по состоянию на начало года составила 1,8 миллиарда гривень, сообщила в ходе пресс-конференции и. о. главного архитектора столицы Анна Бондар.

"Ежегодные поступления в городской бюджет от градостроительной деятельности составляют 170 миллионов гривень, а размер долга составляет 1,8 миллиарда гривень. Учитывая, что бюджет города составляет 20 миллиардов гривень – сумма весомая", - отметила Бондар.

Чиновник сообщила, что кроме долга, есть еще ряд недостатков нынешней системы расчета паевых взносов, главный из которых – коррупция на местах, которая ставит участников рынка в неравные условия и отпугивает иностранных инвесторов.

В этой связи она напомнила, что ранее Киевсовет инициировал обсуждение проекта решения, направленного на упрощение механизма расчетов паевых взносов для застройщиков.

Читайте такжеРынок недвижимости в Украине достиг дна – эксперты

Как сообщал УНИАН, ранее строительный комитет Верховной Рады одобрил проект закона об отмене паевого участия застройщиков в развитии инфраструктуры городов, который предусматривает отмену действующей в настоящее время нормы об отчислении застройщиками взносов в виде паевого участия на развитие инфраструктуры при строительстве жилых и нежилых объектов в Украине, предельный размер которых составляет 4% и 10% соответственно от сметной стоимости строительства объекта.

По мнению депутатов, принятие данного законопроекта снизит необоснованную финансовую нагрузку на застройщиков, уменьшит себестоимость строительства жилья и позволит стабилизировать экономическую ситуацию в строительной отрасли.