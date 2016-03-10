Кличко: Мы должны принять решение о начале реставрационных работ на столичном велотреке, чтобы навести там порядок

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.

«Мы должны сдвинуть с места начало реставрационных работ на столичном велотреке, который, я убежден, должен уже летом начать работать. Мы спасли спортивный объект от застройки и вернули его громаде. И надо там наводить порядок!» - подчеркнул Виталий Кличко.

На этом этапе, отметил мэр, речь идет об отводе земельного участка для того, чтобы начать реставрацию столичного велотрека.

«Землю эту, где были гаражи, отводим на время строительно-реставрационных работ КП «Житлоінвестбуд-УКБ». Потом передадим ее КП «Спортивные сооружения» вместе с комплексом велотрека для дальнейшего содержания и эксплуатации», – отметил Виталий Кличко.

Читайте такжеКличко приказал главам районов обустроить все детские площадки, скверы и парки

Он призвал депутатов быть последовательными, конкретными шагами успешно завершать начатые дела, на воплощение которых ждут киевляне.

«Только слова и жалобы на отсутствие средств или другие трудности не интересуют. Давайте искать возможности и делать столицу комфортным европейским городом!» - подчеркнул Виталий Кличко.

Читайте такжеКличко советует обязательно проверять законность строительства перед покупкой недвижимости

Киевский городской голова также отметил, что во время сегодняшнего заседания депутаты Киевсовета должны обеспечить юридическое завершение долговой операции, начатой в октябре прошлого года по результатам переговоров с правительством. И принять решение «О погашении долга перед государством».